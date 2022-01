'Dor de barriga demais', admite meia sincerão após deixar campo

O Rondoniense conseguiu um feito histórico na noite do último domingo (9). Estreando neste ano na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time conquistou sua primeira vitória, com um 3x0 sobre o Operário-PR, na cidade de Araraquara. O destaque da partida foi o meia Berguinho, tanto por sua atuação em campo quanto pela entrevista sincerona.

Durante a primeira etapa, o jogador se ausentou dos gramados por alguns minutos. E, no intervalo do jogo, falou com bom humor e admitiu que precisou ir no banheiro - revelando ainda que teve dificuldade para se situar na Fonte Luminosa.

"A dor de barriga estava demais, não consegui [segurar]. Tive que pedir para ir embora, estava a ponto de sair no meio do jogo [risos]. E foi difícil achar o banheiro, aí que complicou tudo. No final deu tudo certo, graças a Deus", disse Berguinho.

Dentro de campo, o meia fez uma boa atuação, e foi autor de duas assistências para gols. O jogador, inclusive, está emprestado ao Rondoniense pelo América-RJ, e é tratado como joia.

Veja a entrevista: