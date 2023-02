Dor e sofrimento: Caixas de cerveja caem de caminhão após entregador desequilibrar

Uma cena que muita gente sentiu aperto no coração pelo desperdício. Uma carga de cerveja desabou de um caminhão após um dos funcionários desequilibrar e deixar cair as bebidas no chão. O caso aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo, na última terça-feira (7).

Nas imagens, é possível observar que um funcionário retira um engradado do caminhão e passa para outro colega, que coloca os produtos dentro de um estabelecimento.

Dor e sofrimento: Caixas de cerveja caem de caminhão após entregador desequilibrarhttps://t.co/OeaWROpV1r



Caso ocorreu em Santos na última terça-feira (7) #Correio24h pic.twitter.com/Jio9uM7vI4 — Jornal Correio (@correio24horas) February 10, 2023

Em um outro momento, apenas um único funcionário fica ao lado do caminhão. Tentando ajeitar as caixas do fundo do veículo, uma das colunas de engradados começa a desequilibrar e cair, trazendo toda a carga até o chão, cerca de 20 caixas de cerveja.

Em resposta ao G1, a empresa Heineken afirmou que houve uma falha no descarregamento, mas que felizmente ninguém ficou ferido. Os funcionários estão bem e receberam orientações sobre o cumprimento dos procedimentos de segurança. Sobre o prejuízo, o grupo não quis responder.