Dortmund vira jogo dentro de casa e avança na Copa da Alemanha

Com dois gols do habilidoso meia Julian Brandt, o Borussia Dortmund derrotou, de virada, o Borussia Mönchengladbach, por 2x1, nesta quarta-feira (30), em casa, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da Alemanha.

Os três gols foram marcados na parte final da partida. O Mönchengladbach começou em vantagem, aos 26 minutos, com Marcus Thuram, filho do ex-lateral da seleção francesa Lillian Thuram, completando para as redes com uma cabeçada um cruzamento da esquerda.

Brandt, porém, precisou de um intervalo de apenas três minutos para fazer os dois gols do Dortmund. Primeiro empatou aos 32 após uma assistência de Lukasz Piszczek. E depois assegurou a virada aos 35, de cabeça, desta vez sendo servido por Thorgan Hazard.

Outros jogos

Quem também brilhou na Copa da Alemanha foi o RB Leipzig, que aplicou uma goleada por 6x1 sobre o Wolfsburg, na casa do rival, para avançar às oitavas de final. Dois gols deste triunfo foram marcados pelo artilheiro Timo Werner.

Em Bremen, o Werder Bremen também goleou, por 4x1, o Heidenheim 1846, da segunda divisão alemã, para se classificar para a próxima fase do torneio.

Outro jogo de muitos gols ocorreu em Berlim, onde o Hertha conseguiu a classificação, mas precisou suar muito para derrotar o Dresden, da segunda divisão. Após empate por 2 a 2 no tempo normal e 1x1 no prorrogação, a equipe da casa venceu nos pênaltis por 4x3.

Outras duas decisões nos pênaltis foram disputadas para definir outras duas vagas nas oitavas. Uma delas foi em Kaiserslautern, onde o time local bateu o Nuremberg. Após empate por 2x2 nos 90 minutos e 0x0 no tempo extra, a equipe da casa venceu por 6x5. Em Verl, a equipe anfitriã venceu o Holstein Kiel, por 8x7, no pênaltis, após empate por 1x1 no tempo normal e igualdade sem gols na prorrogação.

Os confrontos St.Pauli 1x2 Eintracht Frankfurt e Fortuna Düsseldorf 2x1 Erzgebirge definiram os outros dois classificados às oitavas de final nesta quarta.