Dose dupla: Mateus Aleluia apresenta recital gratuito em Salvador

Ex-integrante do histórico trio vocal Os Tincoãs, o cantor e compositor Mateus Aleluia promove um verdadeiro mergulho nas matrizes culturais no recital “AfroBarroco em Palestra Musical - Cantos do Recuados”, que ganha apresentação dupla e gratuita neste fim de semana. A primeira acontece hoje, às 20h, no Sesc Senac Pelourinho; a segunda amanhã, no Cine-Teatro Solar Boa Vista, às 19h30. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos uma hora antes do espetáculo.

O recital é baseado no vasto repertório musical de Aleluia, desde seu trabalho autoral em Os Tincoãs, até o seu mais recente disco, Fogueira Doce. "Nós somos um processo contínuo, nosso discurso é sempre o mesmo”, afirmou Mateus Aleluia em sua última conversa com o CORREIO, na época de lançamento do disco, no qual canta processos históricos e histórias do cotidiano, vai e volta de Luanda a Cachoeira e louva orixás e cores.

No espetáculo, realizado pela Fundação Palmares, o cantor ainda traz cânticos de domínio popular, canções indígenas e samba de roda, e promove intervenções para apresentar um pensamento sobre temas específicos da história dos povos que aqui se encontraram, formando o Brasil. Com o auxílio de projeção de imagens diversas, bem como de trechos de filmes, Mateus Aleluia ainda busca sensibilizar o público para uma abordagem consciente sobre o sincretismo cultural e religioso das culturas indígena, barroca e africana.

No palco, o artista estará acompanhado de Mateus Aleluia Filho (trompete) e Gabi Guedes (percussão). “O público acredita que é o artista quem faz o show, mas a gente só retribui quando encontra uma boa energia vinda dele. Para um público sedento do melhor do conhecimento humano, a gente só faz retribuir”, diz, humildemente.

Serviço: Hoje, Sesc Senac Pelourinho, às 20h. Amanhã, Cine-Teatro Solar Boa Vista, às 19h30. Gratuito. Ingressos retirados uma hora antes do espetáculo (dois por pessoa).