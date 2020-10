Douglas comemora empate do Bahia com Goiás e reclama de arbitragem

O desempenho do Bahia no empate por 1x1 com o Goiás na noite desta sexta-feira (16) ficou abaixo do esperado. Apático no primeiro tempo, o tricolor só cresceu após levar o gol, desperdiçou muitas chances no ataque e arrancou a igualdade aos 49 minutos do segundo tempo, com um gol de Fessin.

Após a partida, o goleiro Douglas falou sobre o duelo. Ele comemorou o ponto conquistado, mas analisou que o Esquadrão merecia mais, já que conseguiu pressionar o adversário mesmo com um jogador a menos - Élber foi expulso durante a segunda etapa.

“Acredito que diante do que se desenhou para o final do jogo a gente foi buscar o empate. Mas criamos mais possibilidades que o Goiás, mesmo com jogador a menos”, disse ele.

Douglas falou ainda sobre a confusão no fim do jogo. O Bahia chegou a ter quatro expulsos. Além de Élber e Rossi (este logo após ser subsituído), o técnico Mano Menezes e o auxiliar Sidnei Lobo também receberam o cartão vermelho.

“Não fico orgulhoso quando o jogo acaba dessa maneira, são duas equipes que estão querendo melhorar na tabela. O árbitro precisa conduzir melhor o jogo, ele não conseguiu conduzir de uma forma que desse tranquilidade, deixou correr muito e depois começou a distribuir cartões. Mas eu saio orgulhoso do ponto conquistado”, explicou o goleiro.

Em 16º lugar na tabela, o Bahia volta aos gramados na segunda-feira (19), quando recebe o líder Atlético-MG, às 20h, no estádio de Pituaçu. A 17ª rodada começa já no sábado (17).