Douglas Costa marca e Bayern vence o Stuttgart por 3x1 de virada

O Bayern de Munique segue soberano pela segunda temporada seguida. Mesmo levando um susto e saindo atrás do marcador na visita ao Stuttgart, buscou a virada com direito a gol do brasileiro Douglas Costa. Com o triunfo por 3x1, já são 13 jogos de invencibilidade e a manutenção da liderança isolada do Campeonato Alemão.

Douglas Costa ainda não havia marcado neste retorno ao Bayern. Somando a primeira passagem pelo clube, o brasileiro somava 17 jogos sem gols pelos bávaros.

O incômodo jejum terminou em grande estilo. O brasileiro recebeu na direita e cortou a marcação para dentro da área. O chute forte e rasteiro, de esquerda, acabou indefensável para o goleiro. Desencantou e fechou o 3x1 na casa do Stuttgart.

O último deslize do Bayern aconteceu há mais de dois meses. Levou 4 a 1 do Hoffenheim no dia 27 de setembro, num jogo em que estava de "ressaca" pela conquista da Supercopa da Europa três dias antes. Do mais, só festa. Foram 12 vitórias e um empate no período, com a conquista da Supercopa da Alemanha diante do rival Borussia Dortmund.

Além dos resultados positivos, o ataque bávaro está impiedoso com os adversários. Foram nada menos que 43 bolas nas redes, média acima de três por jogo.

O comandante do impiedoso setor ofensivo é o polonês Lewandowski, que neste sábado anotou o gol da virada. Já são 14 na série invicta, com outras cinco assistências. Coulibaly havia aberto o placar e Coman empatado. Até o polonês entrar em ação.

O Bayern soma 22 pontos e tem dois de vantagem para o novo vice-líder RB Leipzig, que derrotou por 2 a 1 o Arminia Bielefeld, penúltimo colocado, em casa e chegou aos 20. O Borussia Dortmund caiu para terceiro, com 18, ao ser surpreendido em casa, pelo Colônia (15º), por 2 a 1.

A rodada deste sábado ainda teve Augsburg (8º) 1 x 1 Freiburg (14º) e Unión Berlin (6º) 3 x 3 Eintracht Frankfurt (9º).