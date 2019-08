Douglas deixa contas de lado e pede Bahia maduro no Brasileirão

O momento do Bahia no Campeonato Brasileiro tem criado boas expectativas. Com 24 pontos em 16 rodadas, o tricolor está a três pontos da zona de classificação para a Copa Libertadores e e nas próximas três rodadas vai encarar equipes que estão na parte de baixo da tabela.

Apesar do bom desempenho e da chance de fazer o seu melhor primeiro turno na era dos pontos corridos, o goleiro Douglas prega cautela. Um dos destaques do tricolor no Brasileirão, ele afirma que o time precisa pensar jogo a jogo.

"A gente não está focado nos cálculos. Temos nossas metas. Todo mundo sabe, o professor coloca no dia do jogo. A gente está conseguindo a pontuação necessária, mas estamos focados muito mais no desempenho, na continuidade, na regularidade dentro e fora de casa. Penso que da forma que estamos enfrentando os desafios nos dá a condição de pontuar. Não vamos deixar os números de lado, mas nossa primeira obrigação é com o desempenho, que dá condição de pontuar. E pontuando bem vamos continuar subindo no campeonato", disse ele.

Contra o CSA, neste sábado (31), às 16h, na Fonte Nova, a tendência é de que o Bahia tenha em campo um time mais ofensivo. Na tarde desta quarta-feira (28) o técnico Roger Machado esboçou o time com a entrada do meia Guerra na vaga de Ronaldo. Com isso, o tricolor deixa o esquema com três volantes e passa a atuar com um meia armador.

Independente das mudanças que Roger vai fazer no Bahia, Douglas acredita que o tricolor terá um jogo difícil na Fonte Nova.

"A gente espera um jogo muito difícil. Sabemos do nível do campeonato, qualquer detalhe dentro da partida pode mudar a perspectiva do jogo. Tivemos experiências esse ano. Hoje, por obrigação, temos que ser mais maduros diante desses desafios contra equipes que estão mais abaixo na tabela. Temos que ser fortes e confiantes, não proporcionar essa facilidade com um lance ou outro. Vamos fazer um jogo consciente do que aprendemos na competição e sabendo da responsabilidade de vencer dentro de casa", analisou o goleiro.