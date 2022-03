Douglas, Eliezer e Laís disputam nono paredão no BBB 22

O trio Douglas Silva, Eliezer e Laís está no nono paredão do BBB 22. A formação da berlinda aconteceu nesse domingo (20).

O anjo Lucas imunizou Eslovênia. O Líder da semana, Arthur Aguiar, fez sua indicação em seguida e colocou Laís no Paredão. "Vou ser bem óbvio, então vou indicar a Laís. Tem algumas semanas que ela me escolhe no Jogo da Discórdia e ela sempre cria histórias sobre mim ou distorce histórias com argumentos rasos, equivocados, sem embasamento nenhum", explicou.

No contragolpe, Laís escolheu Douglas. "Se tivesse como puxar o Líder, seria ele, mas por estratégia, será o DG", justificou a sister.

O Líder Arthur Aguiar sorteou a ordem de votação. Os seis primeiros nomes deram suas indicações no Confessionário e os cinco últimos, no sofá da sala, de forma aberta. Eliezer foi o mais votado. Gustavo, que havia sido emparedado na dinâmica com os ex-BBBs acabou se salvando na prova bate e volta.

Veja quem votou em quem:

Pedro Scooby votou em Eliezer;

Jessilane votou em Eliezer;

Paulo André votou em Eliezer;

Eliezer votou em Paulo André;

Laís votou em Pedro Scooby;

Linn da Quebrada votou em Paulo André;

Lucas votou em Eliezer;

Douglas Silva votou em Eliezer;

Gustavo votou em Eliezer;

Natália votou em Paulo André;

Eslovênia votou em Paulo André;