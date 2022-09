Douglas Luiz rebate Milton Neves após publicação machista contra jogadora holandesa

O meia da seleção brasileira Douglas Luiz confrontou o jornalista Milton Neves após uma publicação de cunho machista feita pelo apresentador da TV Bandeirantes. No Twitter, Milton compartilhou um vídeo onde a jogadora holandesa Alisha Lehmann, que é namorada de Douglas Luiz, aparece comemorando um gol pelo Aston Villa, mas após a imagem surge a frase "qual o número estava na camisa dela?", insinuando que o público só prestaria atenção no corpo da atleta, e não em sua comemoração com as companheiras.

O post, que já foi apagado por Milton Neves, foi compartilhado por ele junto com a legenda "assista e opine!". Após a repercussão da publicação, Douglas respondeu a postagem do apresentador e afirmou que Milton "não respeita o futebol feminino". "Você já velho, anos no futebol, e posta um vídeo que não respeita o futebol feminino e nem a própria jogadora, que ainda por cima é minha namorada. Não aprendeu o que é respeito, é sacanagem!", escreveu o meia.

No Twitter, muitos usuários deram apoio ao jogador, ressaltando que comentários sobre o corpo das atletas são desnecessários. "A galera não entendeu que ela é uma jogadora de futebol. Qualquer "elogio" fora da esfera esportiva é assédio. E não adianta falar em geração mimizenta, são os primeiros a chorar pedindo desculpas, dizendo que o mundo mudou. Esse tipo de postura não cabe mais", publicou um rapaz.

"A questão aqui não é se ela é namorada do Douglas Luiz, mas o desrespeito à mulher, à atleta, ao futebol feminino como um todo!", escreveu outro usuário.

A publicação feita por Milson já foi apagar do Twitter (Foto: Reprodução/Twitter)

Mas o apresentador da Band também teve apoio de pessoas através do Twitter. "Miltão, todos que acompanham seu trabalho sabem o quanto você é uma pessoa boa e generosa e ajuda muita gente, esses justiceiros da internet que vão arrumar um terreno pra capinar!", opinou um homem, que teve a resposta compartilhada pelo jonalista.

Mais tarde, após apagar o post, Milton postou uma outra foto com a frase "melhor tirar meu cavalo da chuva" e questionou na legenda: "esse povo, hein???".

Alisha Lehmann e Douglas Luiz estão juntos desde novembro de 2021. O namoro começou após a transferência de Alisha para o time feminino do Aston Villa em junho de 2021, time que Douglas atua desde 2019.