Douglas Silva e Roberta Rodrigues se encontram em evento e matam saudade

Os atores Douglas Silva e Roberta Rodrigues tiveram uma grata surpresa ao se encontrarem em um evento no Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (22). Os dois levaram suas famílias à estreia do espetáculo Disney on Ice, e aproveitaram para matar a saudade.

"Só assim para encontrar", brincou Roberta, que foi ao espetáculo com o marido, Guilherme Guimarães, e a filha, Linda Flor. Douglas esteve a esposa, Carol Samarão, e as filhas, Maria Flor e Morena.

(Foto: Léo Marinho/RT Fotografia/Divulgação) (Foto: Léo Marinho/RT Fotografia/Divulgação)

(Foto: Léo Marinho/RT Fotografia/Divulgação) (Foto: Léo Marinho/RT Fotografia/Divulgação)

DG e Roberta são amigos antigos. Ambos se formaram no grupo teatral Nós do Morro, localizado na comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio, e já atuaram juntos em vários projetos, inclusive no filme "Cidade de Deus".

Durante o BBB22, Roberta declarou torcida por DG. "É sobre uma trajetória impecável em um país insuportavelmente injusto. É sobre não desistir. É sobre renascer a cada guerra e se aperfeiçoar como um guerreiro super poderoso. É sobre ser o primeiro ator indicado em uma das maiores premiações que existe", escreveu ela na época.