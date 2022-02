Douglas Silva vence prova e é o novo Anjo do BBB 22

O ator Douglas Silva venceu a prova do anjo do Big Brother Brasil 22 na tarde deste sábado (26). Após receber o colar do Anjo pelo Líder Paulo André, o ator leu a mensagem do castigo: "Monstro Carro de Som". Jessilane e Vinicius foram os escolhidos por DG, como é conhecido dentro da casa, para cumprir o castigo do monstro desta semana.

Prova do anjo

Na competição, os participantes precisavam rodar em uma plataforma giratória e, depois, acharem os cards correspondentes ao som que tocava no estúdio, em uma enorme piscina de bolinhas.

Na penúltima fase, Douglas Silva e Laís levaram a melhor e partiram para a grande final da dinâmica. Douglas Silva levou a melhor e conquistou o sexto Anjo da temporada após uma emocionante rodada de Melhor de 3.

Antes de tudo, os confinados precisaram decidir pela sorte, em uma urna cheia de playlists, aqueles que iriam participar da prova e os que estariam de fora dela. Larissa, Gustavo, Linn da Quebrada, Jessilane, Lucas, Eslovênia e Vinicius não tiveram o mesmo destino e ficaram de fora da disputa.