Douglas Souza, da seleção de vôlei, estará na Dança dos Famosos

Jogador da seleção brasileira de vôlei e sensação na Olimpíada de Tóquio, o ponteiro Douglas Souza estará na próxima edição da Dança dos Famosos. A atração, que faz parte das programações do Domingão com Huck, da Globo, começará no próximo domingo (27).

Nesta quinta-feira (24), o ponteiro postou uma foto com um crachá da Globo, comemorando a contratação.

Um sonho! pic.twitter.com/pYYM24hnG0 — Silva ta no BBB! Eu sou o Souza (@DouglasCorreiaS) March 24, 2022

Vale lembrar que Douglas foi especulado como um dos participantes do grupo Camarote do BBB 22 no início do ano, após deixar o time que defendia na Itália, o Tonno Callipo Volley, e voltar ao Brasil.

Na época, porém, o jogador negou que o retorno tivesse relação com o reality show. Ele afirmou que deixou o clube italiano 'para cuidar da minha saúde mental'. Era a primeira experiência do ponteiro em um time no exterior.

Douglas garantiu que seguiria com a carreira de atleta profissional, e que buscaria um clube para disputar a próxima Superliga masculina - a atual edição está no início dos playoffs.

Defender a seleção brasileira neste ano, porém, virou improvável. Além de não ter assinado com outro time desde que rompeu com o Callipo Sport, o jogador pode ficar envolvido com o Dança dos Famosos por cerca de quatro meses. A questão é que, ao longo desse tempo, a seleção terá a disputa a Liga das Nações, a partir de junho, e o Campeonato Mundial, em agosto.

Campeão olímpico na Rio 2016, Douglas se tornou um fenômeno de popularidade nas redes sociais durante a Olimpíada de Tóquio, disputada no ano passado. Atualmente, ele tem 2,6 milhões de seguidores no Instagram.