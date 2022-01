Douglas Souza, da seleção de vôlei, nega participação no BBB22

Sucesso nas redes sociais durante a Olimpíada de Tóquio, Douglas Souza negou que será um dos participantes do BBB22. No mês passado, o jogador de vôlei deixou o time que defendia na Itália e retornou ao Brasil, o que gerou especulações sobre a presença no reality. Mas o atleta garantiu que a volta teve outro motivo.

"Amores vamos lá, vi ontem que meu nome está como confirmado em várias listas para o BBB, é mentira. Como eu disse pra vocês há mais ou menos um mês atrás, quando estava voltando da Itália, eu voltei pra cuidar da minha saúde mental e não ir pro BBB", escreveu Douglas, no Twitter, nesta segunda-feira (3).

"A partir desse mês vou focar bastante no meu preparo físico pra temporada que vem voltar voando! (Jogando no Brasil)", continuou o ponteiro.

Douglas retornou ao Brasil em dezembro, após uma temporada de três meses atuando pelo Tonno Callipo Volley, da Itália. O jogador estreou no clube no dia 11 de outubro, e havia feito dez partidas. Na equipe, ele tinha a companhia dos brasileiros Flávio e Maurício Borges, mas vinha tendo problemas de adaptação na cidade de Vibo Valentia, sede do clube.