Douglas visita crianças com câncer e doa luvas ao GACC-BA

Crianças atendidas no Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-BA), receberam uma visita especial na manhã desta segunda-feira (7). Um dos destaques do Bahia, o goleiro Douglas esteve na sede da entidade e alegrou os pacientes.

Douglas foi diagnosticado com um tumor no testículo quando tinha 18 anos e a perspectiva era a de que ele não tivesse filho. O jogador, no entanto, conseguiu dar a volta por cima. “Estar aqui hoje me traz a confirmação de que estou no caminho certo”, disse o goleiro.

“Quando eu me recordo do que eu e minha família passamos nem se compara com a alegria que eu tenho hoje. Por isso meu recado para os pacientes e familiares é que perseverem, isso é um breve momento comparado a tudo de bom que vem pela frente”, avisa. Hoje pai do pequeno Davi, Douglas procura passar um exemplo positivo ao filho. “Ele é o testemunho que posso abraçar todos os dias. Eu quero que ele entenda que o futebol não se limita ao financeiro, mas sim a possibilidade de ampliar mensagens positivais”, continua Douglas.

O jogador aproveitou a visita para doar um par de luvas para a 1ª Feijoada do Amor, que será realizada dia nove de novembro, no Lounge da Fonte Nova. “Toda arrecadação será em prol do GACC-BA e com ela poderemos renovar nossos equipamentos e auxiliar no tratamento de mais crianças”, explicou Núbia Mendonça, diretora de Relações Institucionais do GACC-BA.