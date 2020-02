Doutor Dolittle está de volta às telonas

Responsável por dar vida ao Homem de Ferro por doze anos, Robert Downey Jr. deixou a armadura de super-herói para interpretar o excêntrico Dr. John Dolittle. Essa é a primeira produção em que o ator se envolve após o lançamento de Vingadores: Ultimato.

Baseado em um clássico da literatura inglesa, que já foi adaptado para o cinema outras cinco vezes, Dolittle é uma aventura leve e divertida, cheia de efeitos especiais.

A história gira em torno de um médico que vive isolado, rodeado de espécies animais, e que tem o poder de conversar com todas elas.

Dolittle é a quinta adaptação do romance História do Doutor Dolittle, de Hugh Lofting. Em 1998, Eddie Murphy protagonizou uma versão que se tornou bastante popular, ganhando uma sequência em 2001.

Nesta nova adaptação, ambientada na Inglaterra do século 19, o excêntrico Dr. John Dolittle vive a dor de ter perdido a esposa há sete anos. Sem conseguir superar o luto, ele se isola junto aos animais, que assim como eles, também enfrentam problemas emocionais e psicológicos.

Eddie Murphy interpretou o médico Dolittle em dois filmes (Foto: Divulgação)

O gorila, por exemplo, sofre com o medo constante; a avestruz, de solidão; e o dragão também tem de lidar com a perda de alguém próximo. A vida desalentada do veterinário (e de seus amigos) começa a mudar quando ele é convocado para tentar salvar a rainha da Inglaterra (Jessie Buckley), que adoeceu de forma misteriosa.

Mesmo relutante, ele aceita o pedido, e parte com a ajuda de um indesejado aprendiz, Tommy Stubbins (Harry Collett) rumo à sua própria cura

