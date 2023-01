Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Stranger Things lideraram streaming em 2022

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Stranger Things foram os títulos mais reproduzidos no Brasil em 2022. Os dados são do site elamão JustWatch, que mapeia a reprodução dos principais serviços de streaming em todo mundo,

No pódio dos filmes, Top Gun: Maverick e The Batman fizeram companhia ao título estrelado por Benedict Cumberbatch em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Entre as séries, Euphoria e The Walking Dead também apareceram nas principais posições de acordo com o levantamento do site.

Veja os 10 filmes mais reproduzidos no Brasil em 2022:

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Disney+)

Top Gun: Maverick (Paramount+)

The Batman (HBO Max)

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (HBO Max)

Morbius (HBO Max)

Minions 2: A Origem de Gru (NOW e plataformas de vídeo sob demanda)

Jurassic World: Domínio (Plataformas de vídeo sob demanda)

Thor: Amor e Trovão (Disney+)

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (NOW e plataformas de vídeo sob demanda)

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (HBO Max)

Séries mais reproduzidas no streaming no Brasil em 2022

Veja as 10 séreis mais reproduzidas no Brasil em 2022:

Stranger Things (Netflix)

Euphoria (HBO Max)

The Walking Dead (Star+)

Peaky Blinders (Netflix)

The Boys (Prime Video)

A Casa do Dragão (HBO Max)

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (Prime Video)

Bridgerton (Netflix)

Wandinha (Netflix)

Better Call Saul (Netflix)