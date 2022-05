'Doutor Estranho no Multiverso do sexo': cópia pirata do filme toma conta do Xvideos

Desde o lançamento do último filme do Homem-Aranha tem ficado mais evidente as peripécias que os usuários da internet fazem para facilitar a vida dos adeptos da pirataria. Dessa vez, plataformas pornográficas foram utilizadas para permitir a exibição do novo da Marvel, Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura.

A produção foi filmada em uma sala de cinema e colocada para download com umas novidades para evitar ser derrubada pelo algoritmo. Confira:

Ir no cinema assistir Doutor Estranho pra que se tem no Xvideos??????? — Gabrielly Mendes ???? (@gabriellygmf) May 9, 2022

O vídeo já acumula mais de 30 mil visualizações no site Xvideos, sob o nome de "Doutor estranho no multiverso do sexo" e com tags de conteúdo sexual, para que o filme permaneça no site por mais tempo, uma vez que a publicação infringe direitos autorais e os termos da plataforma.

O assunto ficou dentre os mais comentados no Twitter.

O "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" passou pela mesma plataforma, mas já foi retirado do ar.