Downton Abbey mantém um pé no passado mas mira no futuro

A família Crawley é tão aristocrata quanto os nobres britânicos podem ser. Mas, como poucas, sabem se adaptar ao novo. Depois de seis temporadas (que renderam diversos Emmy) e um longa-metragem de sucesso (cuja bilheteria passou de US$ 200 milhões), eles voltam aos cinemas para a prova dos nove com o filme Downton Abbey – Uma Nova Era, em que o diretor Simon Curtis (Sete Dias com Marilyn) leva os personagens criados por Julian Fellowes para o futuro. Calma, a história não avança tanto: se situa entre os anos 1920 e 1929, antes da quebra da Bolsa de Valores de Nova York.

O futuro representado aqui é o do cinema – até então mudo, e considerado um passatempo de mau gosto pelo simpático Lord Crawley (Hugh Bonneville). Mas, ele terá que aguentar a novidade porque o castelo onde mora foi alugado como set de filmagem e recebe uma das maiores estrelas do cinema da época. É quando a burguesia americana se coloca frente ao tradicionalismo aristocrata e até mesmo diante da rígida equipe de serviçais. Quem conhece o universo de Downton Abbey sabe que é no entorno da cozinha que essas diferenças se mantém as mesmas há séculos – e o texto se mostra mais afiado.

Este ‘Uma Nova Era’ desafia a família a preservar o status de outrora. Mas, sugere como está difícil manter-se no glamour. O aluguel do imóvel para o estúdio de cinema, por exemplo, será convertido por Lady Mary (Michelle Dockery) para a reforma do imenso telhado, cheio de goteiras. Resistente a essas baixarias, a impagável Lady Violet (Maggie Smith) anuncia que recebeu uma vila na Riviera francesa de um antigo admirador e convida os parentes para conhecer a mansão. Aí está o arco dramático deste episódio: será que a linhagem dos Crawley estaria ameaçada?

Veja o trailer de Downton Abbey - Uma Nova Era: