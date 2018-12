Doze pessoas morrem em tentativa de assalto a dois bancos no Ceará

Tentativa de assalto a duas agências bancárias, uma do Banco do Brasil e outra do Bradesco, em Milagres, a 482,7 km de Fortaleza, terminou com pelo menos 12 mortos na madrugada desta sexta-feira (7). Segundo apuração da Rádio O POVO/CBN Cariri, pelo menos 30 criminosos participaram da ação e fizeram reféns.

A Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Perícia Forense (antigo IML) da cidade de Juazeiro do Norte, que recolheu os corpos, chegou a informar que 13 pessoas morreram no tiroteio. No entanto, em nota, a Secretaria de Segurança do Estado confirmou que foram 12 óbitos até agora.



As agências ficam uma de frente para a outra na rua Presidente Vargas, Centro de Milagres. Informações dão conta que, dos 10 mortos, seis seriam reféns. Os suspeitos fugiram sem levar dinheiro dos bancos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o grupo criminoso roubou um caminhão, que foi usado para interditar a BR-116, no quilômetro 495, que fica entre os municípios de Brejo Santo e Milagres. O bloqueio seria para atrasar a chegada da Polícia à Cidade. A via está parcialmente liberada, conforme a PRF informou ao O POVO Online às 8h50min, mas o veículo ainda se encontra no local.



Conforme relatos de pessoas que moram próximo aos estabelecimentos bancários, a troca de tiros foi intensa e deixou vários feridos, além dos óbitos. Dez pessoas teriam dado entrada no Hospital Municipal Nossa Senhora dos Milagres. No Município o clima é de medo.

Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionadas para o local por volta das 2h30min, conforme o major Cavalcante. No momento que o grupamento chegou os criminosos trocavam tiros com a Polícia Militar (PM).Diligências estão em andamento para localizar o restante da quadrilha. De acordo com o major Cavalcante, o grupo criminoso se dividiu entre cercar o destacamento policial da região e bloquear a rodovia.*Colaborou Amaury Alencar, especial para O POVO

