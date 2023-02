Draco deflagra operação de combate ao tráfico de drogas em Salvador

O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) deflagrou uma operação com o intuito de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em Salvador e em outro estado, contra um grupo envolvido com o tráfico de drogas. A Operação Garrote foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (9).

A ação é liderada pela Coordenação de Narcóticos. "A quadrilha também atua com homicídios em uma determinada região de Salvador. Essa ação faz parte das atividades prévias do Carnaval", explicou o coordenador de Narcóticos, delegado Alexandre Galvão.

Participam também da Operação Garrote policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), e da Coordenação de Operações Especiais (COE).