Drags de Salvador lançam podcast de entrevistas; confira

O podcast de entrevistas 'Causos da Noite' aborda a cena drag de Salvador a partir das experiências de artistas de diferentes gerações, que dividem suas histórias numa conversa descontraída e cheia de memórias. Idealizado pelas drags soteropolitanas Desirée Beck, Eva Sattiva e Flaminga, o projeto convida cinco queens a lembrar como foi o começo de suas carreiras e contar como ocupam a cena hoje.

“Além de ocupar as plataformas de áudio, onde drags já marcam presença tanto na música quanto em podcasts, a riqueza desse trabalho está em falar da história da arte drag de Salvador e isso tem uma grande importância documental”, avalia Flaminga. O podcast conta com 10 episódios e está disponível no Spotify.

Nesta primeira temporada, as convidadas são Bagageryer Spilberg, Ginna D'mascar, Sfat Auermann, Suzzy D'Costa e Tanucha Taylor, que relatam momentos vividos em casas de show, bares, coletivos, concursos, saunas e nos mais diversos espaços da cidade.

“Foi maravilhoso receber elas! Eu já conhecia muitos casos, mas nas entrevistas descobri ainda mais histórias incríveis”, comenta Desirée. “Agora eu me sinto ainda mais parte da cena, porque entendo como ela se originou e conhecer isso também ajuda a pensar como essa arte pode continuar viva no futuro”, complementa Eva.

