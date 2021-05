Drama familiar de sucesso, This Is Us vai acabar na sexta temporada

Uam das séries mais populares nos Estados Unidos (e no Brasil), o drama familiar This Is Us encerrará a sua jornada após o fim da sexta temporada. O criador Dan Fogelman já havia sinalizado para essa possibilidade quando a atração foi renovada para mais três anos em 2019, e seu desejo será concretizado.

Segundo a revista Hollywood Reporter, o anúncio oficial do fim da série será realizado nesta sexta-feira (14), quando a rede NBC apresentará o seu calendário de atrações para a temporada 2021-2022. Questionados, Fogelman e os produtores se recusaram a comentar a informação.

Apesar do criador da atração ter revelado a sua vontade de encerrar a história de This Is Us no sexto ano, a NBC mantinha esperanças de que Fogelman mudasse de ideia. A série teve média de 11 milhões de espectadores na temporada passada e continua recebendo elogios de público e crítica.

Segundo Dan, a história da família Pearson não tem a mesma estrutura de dramas procedurais, que podem durar décadas, como no caso da franquia Law & Order.

"Nunca pretendemos fazer uma série de televisão que durasse 18 temporadas, então temos um plano muito direto. Eu tenho páginas de roteiro que escrevi e estou escrevendo que são realmente profundas, bem no futuro. Temos um plano para o que vamos fazer e eu sei qual é o plano", contou Folgeman à Hollywood Reporter em 2019.

Segundo a publicação, o último ano de This Is Us deverá contar novamente com os 18 episódios no total. Por conta das dificuldades enfrentadas pela pandemia de covid-19, a quinta temporada foi encurtada e encerrará com 16, dois a menos do que a leva tradicional.

Já renovada, This Is Us faz parte do grupo que irá compor a grade de programação da NBC no ano que vem ao lado de Brooklyn Nine-Nine, The Blacklist, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago P.D., Law & Order: SVU, Law & Order: Organized Crime, New Amsterdam e as comédias Kenan, Mr. Mayor e Young Rock.

Algumas produções se mantém na bolha, expressão usada para descrever as séries que estão no limbo e aguardam por uma definição. São elas: Good Girls, Manifest, Zoey’s Extraordinary Playlist e a novata Debris. Para a próxima temporada, a NBC já encomendou episódios das comédias American Auto e Grand Crew, além dos dramas La Brea e Ordinary Joe.

No Brasil, os novos episódios de This Is Us são exibidos às quartas pelo canal pago Star Premium. As quatro primeiras temporadas do drama estão disponíveis no catálogo do Prime Video.