'Drauzio Dichava': médico lança documentário sobre o uso da maconha

O médico Drauzio Varella lançou Drauzio Dichava, uma série de vídeos em formato de documentário falando sobre o "uso recreativo e adulto da maconha" em seu canal no YouTube na última segunda-feira, 22.



A série, que promete abordar perguntas como "Quais os efeitos da maconha?", "Como a maconha age no cérebro?", "Quais os riscos da maconha causar dependência?" e "Quais os danos causados pela maconha?" também traz o médico visitando tabacarias e conversando com usuários e especialistas.



Em entrevista ao podcast Poucas, de Cauê Moura, Drauzio Varella falou sobre sua relação com o mundo das drogas: "Olha, eu não fumo maconha, mas tenho uma vivência longa com a droga por causa desse trabalho que faço em cadeias. São 30 anos frequentando cadeias toda semana".



Em seguida, continuou: "É uma convivência enorme com maconha, com cocaína, especialmente, já tive uma enorme vivência com o crack."



Sobre a questão da criminalização da maconha, também opinou: "A pessoa pensa assim: 'se eu prender todos os traficantes, não vai ter droga pra ser vendida, meu filho não vai usar droga'. Tudo bem, também acho. Se prendesse todos, aí, tudo bem, não ia ter droga vendida na cidade de São Paulo... É possível fazer isso? Não é possível. As drogas nunca foram tão disponíveis!"



"O que acontece hoje: você cria uma política de repressão incapaz de conter o consumo e não investe na educação, em ajudar as pessoas que são dependentes a saírem, a controlar essa dependência".



"A meninada diz: 'Tem que liberar maconha!'. [...] Maconheiro é louco pra dizer que maconha não vicia, né? [risos]. É lógico que vicia. Tudo que dá prazer vicia, mas tudo bem", ressaltou, em outro momento.



Drauzio Dichava

Ao todo, a série Drauzio Dichava possui cinco episódios, que já foram disponibilizados no YouTube, com durações entre 7 e 10 minutos cada. Assista abaixo: