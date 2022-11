Drauzio Varella e Kalil, cardiologista de Lula, integram comissão de apoio à transição na Saúde

O cardiologista de Lula (PT) Roberto Kalil Filho, vai comandar uma comissão de especialistas para assessorar na transição de governo na área da Saúde. Para o grupo também foram convidados outros nomes renomados na medicina brasileira, como Drauzio Varella, Claudio Lottenberg, Miguel Srougi e Fábio Jatene.

Os especialistas não irão fazer parte oficialmente da equipe do gabinete de transição, composta pelos ex-ministro da Saúde Humberto Costa José Gomes Temporão, Alexandre Padilha e Arthur Chioro. De acordo com o blog da Andreia Sadi, no G1, a comissão de apoio auxiliará na definição de prioridades de atuação da futura pasta.

A escolha de nomes reconhecidos pela comunidade médica e acadêmica contrasta com a postura do presidente Jair Bolsonaro (PL), que manteve postura anticientífica durante todo o mandato.

No total, nove profissionais foram convidados. Veja a lista completa:

Roberto Kalil Filho (Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas da USP, Hosptial Sírio-Libanês);

Giovanni Guido Cerri (Faculdade de medicina e Hospital das Clínicas da USP);

Miguel Srougi (Faculdade de Medicina na USP, Academia Nacional de Medicina, Instituto Criança e Vida);

Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho (Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas da USP)

Fábio Biscegli Jatene (Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas da USP, Academia Nacional de Medicina);

Claudio Lottenberg (Hospital Israelita Albert Einstein, Coalizão Saúde);

Drauzio Varella;

José Medina Pestana (Universidade Federal de São Paulo, Hospital do Rim);

Linamara Rizzo Battistella (Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas da USP, Organização Pan-americana de Saúde, OPAS).