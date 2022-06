Drew Barrymore compartilha fotos raras dos bastidores de E.T. - O Extraterrestre

A atriz, e hoje apresentadora, Drew Barrymore fez seu primeiro grande trabalho nos cinemas quando tinha apenas sete anos de idade. Trata-se do clássico E.T. - O Extraterrestre (1982), no qual a atriz deu vida à pequena Gertie — irmã dos protagonistas Elliot (Henry Thomas) e Michael (Robert MacNaughton).

Para comemorar os 40 anos de lançamento do filme dirigido por Steven Spielberg, Drew usou as suas redes sociais para compartilhar uma série de fotos dos bastidores da produção, entre elas algumas inéditas.

Em E.T. - O Extraterrestre, Elliot (Henry Thomas) faz amizade com um ser de outro planeta que ficou sozinho na Terra. A partir de então, o garoto começa a protegê-lo de todas as formas para evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia. Gradativamente, surge entre os dois uma forte amizade.

No streaming, E.T. - O Extraterrestre está disponível nos catálogos do Globoplay, Prime Video, Star+ e Telecine.