DRFR encontra meia tonelada de fios de cobre em sucata de Salvador

Cerca de meia tonelada de fios de cobre foi encontrada, na quarta-feira (31), no bairro de Fazenda Grande do Retiro, por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). A apreensão acontece durante a terceira fase da ‘Operação Metallis', que combate furto, roubo e venda ilegal de cabos de cobre, além de equipamentos de empresas.



Segundo o delegado Marcelo Novo, titular da DRFR, as equipes levantavam informações no local após a denúncia de um estabelecimento comercializar fios de maneira irregular.

“Assim que chegamos, encontramos um funcionário que nos apontou onde estavam os sacos com cerca de 500 quilos de fios queimados, prontos para serem vendidos”, explica.



O policial ainda informou que todo o material foi apreendido, levado para a sede da unidade e será encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).



“Identificamos o dono do estabelecimento e o notificamos. O inquérito regular também foi instaurado para que a investigação tenha prosseguimento”, concluiu o delegado.