Drive solidário recebe doações para monitores e guias de turismo

Nesta segunda-feira (15) acontece no Farol da Barra um drive-thru solidário para arrecadar cestas básicas e alimentos não-perecíveis para monitores e guias de turismo. A iniciativa é uma ação de um grupo de guias e monitores de turismo, com o Sindicato de Guias de Turismo da Bahia (Singtur) e a Associação de Monitores e Guias de Turismo do Centro Histórico de Salvador (AGMTUR).

As doações podem ser feitas das 10h às 16h. Uma das categorias mais impactadas pela pandemia, do novo coronavírus, muitos profissionais que atuam na área perderam integralmente sua renda.

“Algumas lojas do Pelourinho, alguns hotéis, agências de viagem, a escola Maria Câncio que dá formação de Guias, até ex-clientes tem colaborado, fazendo doações em dinheiro que serão convertidas em cestas básicas”, afirma guia de turismo que participa da campanha, Cristina Baumgarten.

Segundo dados das entidades parceiras na campanha, Salvador tem cerca de 400 guias em e 50 monitores. “Estes profissionais são todos autônomos, e estão sem renda nenhuma desde que a chegada de turistas foi interrompida, por volta de 15 de março. Pouquíssimos guias conseguiram auxílio emergencial, a maioria não foi considerada 'miserável' o suficiente para serem ajudados, porque o governo considera a renda do ano 2018, quando todos estavam trabalhando a todo vapor”, completa.