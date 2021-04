Drive thru de vacinação contra gripe do Shopping Barra tem novo público e horário

A vacinação contra a gripe (influenza) no Drive Thru do Shopping Barra teve o seu público-alvo ampliado e o seu horário de atendimento alterado. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e atenderá também gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias), além de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, que já estavam se vacinando lá.

A vacinação se estenderá até o dia 10 de maio e acontece no estacionamento GM2 do shopping. “São públicos bem especiais, que vão poder contar com uma estrutura completa, com total segurança e conveniência, para que a vacinação aconteça de forma tranquila, sem precisar sair do carro”, explica Karina Brito, gerente de Marketing do Shopping Barra.

Para vacinar, basta apresentar a carteira de vacinação e o cartão do SUS.

Serviço:

O que: Drive thru de vacinação contra influenza

Onde: Estacionamento GM2, Shopping Barra (Avenida Centenário, 2992, Chame-Chame)

Quando: até 10 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Quanto: Gratuito