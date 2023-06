Droga apreendida em avião da igreja Quadrangular é avaliada em R$ 4 milhões

A droga que foi encontrada no avião que pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular do Pará está avaliada em mais de R$ 4 milhões, de acordo com investigações da Polícia Federal.

A apreensão aconteceu em um hangar particular do aeroporto de Belém, no último sábado (27). Na aeronave, cerca de 290 quilos de skunk, um tipo de droga mais valiosa de maconha, foram encontradas.

A PF informou que todo o espaço da aeronave foi ocupado pelo material, deixando apenas os assentos destinados ao piloto e ao passageiro. O avião, com o prefixo PR-WYN, pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular, liderada pelo ex-deputado federal e pastor Josué Bengtson, tio da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

De acordo com o site Extra, a Polícia Federal contrapõe a versão de Damares sobre o avião. Isso porque a senadora informou que só descobriu da situação quando o caso veio à tona pela imprensa na última segunda-feira (29).

Em texto enviado aos jornalistas, Damares contou que entrou em contato com a família para informar da denúncia envolvendo a carga suspeita na aeronave. Fontes da PF afirmam que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) já vinha monitorando o avião.