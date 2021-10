Drops faz sua estreia no stand-up comedy com show na Cidade Baixa

Grupo de Stand-up Comedy, o Drops faz sua estreia na próxima sexta (22), às 20h, no 071 Comedy Club, na Cidade Baixa. Os ingressos custam R$ 25 e podem ser adquiridos antecipadamente no Sympla ou na bilheteria no dia do show. A classificação indicativa é de 12 anos.

Todos os integrantes já têm experiência no cenário do stand-up comedy de Salvador. Daniel Ferreira faz stand up comedy desde 2019, seu show é baseado em suas vivências como motorista de aplicativo e perrengues que já passou na vida.

Lucas Dumas está no stand up desde 2020, traz um emaranhado de pensamentos desconexos e piadas curtas. E Marcos Musse já havia iniciado sua caminhada em 2019, com repertório de observações curiosas sobre o cotidiano, retratando casualidades e o cenário político, onde o riso não seja à custa da dor do outro.

"O grupo veio da ideia de contribuir para a crescente cena de stand-up comedy de Salvador, é um drops de piadas para adoçar a vida com risos", disse Musse.

Na estreia, o grupo também traz, como convidado, o comediante Matheus Buente, integrante do grupo Vatapá Comedy Club.

O show será uma apresentação de stand up comedy tradicional e no encerramento, será apresentado o quadro “Drops de Piadas”