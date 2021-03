Du Paraíba dedica vitória do Unirb ao pai: 'Orgulhoso de mim'

A primeira vitória do Unirb na história do Campeonato Baiano teve sabor especial. Diante do Bahia, o time que tem apenas dois anos de fundação foi guerreiro e arrancou o 1x0, na noite desta quarta-feira (3), no estádio de Pituaçu. Para o atacante Du Paraíba, a vitória teve sabor ainda mais especial.

Um dos destaques do Unirb no Baianão, o jogador foi às lágrimas após o apito final e dedicou o resultado ao pai, que faleceu na semana passada. Em depoimento emocionado, ele contou que o pai pediu para ele não desistir do futebol.

“Está sendo muito difícil. Hoje faz oito dias que perdi meu pai, o cara que sempre me ajudou nas horas mais difíceis. Para mim está sendo muito duro, mas a minha família está me dando muita força para continuar. Não é fácil. Eu glorifico a Deus, essa vitória vai para o meu pai, sei que ele está orgulhoso de mim. Eu sempre dei orgulho a ele, e foi o que ele me pediu. Um dia antes de falecer ele falou com o meu irmão: 'Diga a Du para não desistir, que continue buscando o sonho dele que um dia Deus vai abençoar'. No outro dia ele faleceu. Então, eu só glorifico a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Eu vou continuar por mim, pela minha família e o meu filho”, disse em entrevista à TVE o atacante que chegou a anunciar aposentadoria em 2018, quando tinha apenas 26 anos.

Unirb venceu o Bahia em Pituaçu

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Du Paraíba falou também sobre o jogo histórico diante do Bahia. Para ele, o Unirb mereceu a vitória, mas pregou pés no chão para conseguir se manter bem no estadual.

“A gente sabia que era muito difícil. Apesar de ser o sub-23 (do Bahia), são jogadores com uma bagagem. A nossa equipe merecia, pelas dificuldades que a gente passa no dia a dia. Esse é um grupo de guerreiros, com jogadores que querem vencer na vida. Com certeza essa vitória é muito importante, mas temos que manter os pés no chão, continuar trabalhando ainda mais que domingo temos outro jogo e vamos atrás dos três pontos”, continuou ele.

Com a vitória sobre o Bahia, o Unirb assumiu a vice-liderança do Baianão, com cinco pontos, um a menos que a Juazeirense. Na próxima rodada a equipe recebe o Doce Mel, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.