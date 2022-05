Dua Lipa confirma show no Brasil em única apresentação; saiba mais

Os fãs de Dua Lipa podem começar a se preparar, pois a cantora estará no Brasil a partir do segundo semestre do ano. Porém, haverá uma única apresentação dela, pelo menos por enquanto, no dia 8 de setembro.



Ela dá sequência a turnê Future Nostalgia, em São Paulo, no Anhembi.



A pré-venda será aberta nos dias 17 e 18 de maio, exclusivamente para clientes do cartão Elo. Na terça, as vendas começam às 10h na internet, e, na quarta, às 11h, na bilheteria oficial, que fica no Estádio do Pacaembu.



Para o público geral, a venda começa na quinta, 19, nos mesmos canais e horários.