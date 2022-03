Dua Lipa é processada por suposto plágio na música "Levitating"; entenda

ois anos depois do lançamento do disco “Future Nostalgia”, a cantora pop Dua Lipa está sendo acusada de plágio por causa do single “Levitating”. A banda de reggae Artikal Sound System alega que há muitas semelhanças com sua música “Live Your Life”, de 2017.

O grupo estadunidense moveu uma ação na última terça-feira, 1º de março. Segundo os integrantes, a artista teria escutado uma das primeiras versões da canção.

Além de Dua Lipa, a Warner Records e os produtores de “Levitating” também estão sendo processados. Segundo consta no processo, a banda defende que seria "muito improvável que ‘Levitating’ tenha sido criada de forma independente à ‘Live Your Life’”.

A empresa da cantora de “Future Nostalgia” ainda não se pronunciou sobre o assunto. Entretanto, internautas já fizeram comparações entre as duas composições e disponibilizaram nas redes sociais.

Dua Lipa - Levitating (2020) plagiarized Live Your Life by Artikal Sound System pic.twitter.com/mLQu2DK3kF — ???? (@NoahsMediaAcc) March 2, 2022

A Artikal Sound System é um grupo que surgiu na Flórida, nos Estados Unidos. Em sua carreira, já produziram álbuns como “Welcome to Florida”, “Time” e “Stayed”.