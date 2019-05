Duas apresentações musicais para curtir em Salvador, confira

1) Carótida, o Show

Sobre o fim do amor e o processo de aceitação. É com essa temática que o espetáculo musical Carótida, o Show é apresentado em Salvador, no Teatro Gamboa Nova, amanhã, às 19h. O ator e músico Mário Bezerra comanda a banda, que leva para o repertório músicas de artistas que marcaram gerações, como Gal Costa, Cazuza, Roberto Carlos e Waldick Soriano. Durante todas as sextas de maio.

O quê: Espetáculo musical Carótida, o Show

Quando: Nesta sexta (10), às 19h

Onde: Teatro Gamboa Nova (R. Gamboa de Cima, 3, Aflitos)

Ingresso: R$20 | R$10

Venda: Sympla

2) Show da banda Sons de Mercúrio

A banda Sons de Mercúrio lança seu primeiro álbum (Foto: Divulgação)

A banda Sons de Mercúrio lança nesta quinta (9) seu primeiro álbum, chamado de Entre Crendices e Amores Pagãos, composto por treze canções, todas autorais. Com uma proposta de não se rotular musicalmente, o show acontece no Teatro Sesi Rio Vermelho, às 20h. O grupo tem como marca musical a world music, composta por elementos do rock, indie e MPB. Nas letras, estão presentes elementos da espiritualidade e tarot, que fazem jus ao nome da banda.

O quê: Lançamento do álbum Entre Crendices e Amores Pagãos, da Sons de Mercúrio

Quando: Nesta quinta (9), às 20h

Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho (Rua Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho)

Ingresso: Ingresso: R$20 | R$10

Venda: Sympla