Duas armas de brinquedo são apreendidas em escolas na Bahia

Duas pistolas falsas foram apreendidas com estudantes em Salvador e em Cravolândia, no interior do estado, nesta quinta-feira (13). Os alunos estavam com as armas de brinquedo dentro das instituições de ensino.



Em Cravolândia, uma equipe do 19º BPM fazia rondas no Centro da cidade, quando foi informada pela comunidade escolar sobre um adolescente de 16 anos armado. O jovem foi identificado e apreendido junto com a arma falsa.



O conselho tutelar foi chamado e o menor encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) do município.

Já em Salvador, no bairro da Calçada, a Ronda Escolar foi acionada para encontrar um aluno suspeito de manusear outro simulacro de pistola dentro das dependências de uma escola.

As equipes tiveram acesso ao local, e durante as buscas encontraram o armamento dentro do banheiro masculino. O material foi encaminhado para a 3ª Delegacia Territorial (DT), no Bonfim. O aluno ainda não foi identificado.