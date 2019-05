Duas exposições gratuitas para ver neste domingo

Día de los Muertos

A celebração do Dia dos Mortos no México tem uma representatividade completamente diferente da do Brasil. Muita festa, cores e sons marcam o período, celebrado entre 31 de outubro a 2 de novembro. Para saber mais sobre a tradição, vale visitar a exposição Día de los Muertos, que está em cartaz no Palacete das Artes, na Graça. A mostra reúne 30 fotos, resultante de um concurso que registrou grandes momentos da festa popular.

O espaço está aberto hoje, das 14h às 18h. A mostra segue em visitação gratuita até 9/06.

Trabalho do artista plástico paulista José de Quadros (Foto: divulgação)

A Beleza do Inusitado

O pintor e pesquisador paulista José De Quadros passou quase três anos na comunidade de Tamarutuca, em Santo André (SP) procurando a beleza escondida onde poucas pessoas veem. O resultado está na exposição A Beleza do Inusitado, em cartaz no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória, que reúne uma série de desenhos feitos em placas de acrílico. Esta é a primeira mostra individual do artista em Salvador A visitação, hoje, acontece das 14 h às 18h, e a mostra segue até 9/06.