Duas mulheres morrem e um homem é baleado no bairro Cassange, em Salvador

Duas mulheres morreram por disparo de arma de fogo e um homem foi baleado na madrugada desta quinta-feira (25), no bairro Cassange, em Salvador. A ação criminosa ocorreu em via pública, na Praça da Alegria. Conforme a Polícia Militar, agentes da 49ª CIPM foram acionados pelo Cicom por volta das 2h da madrugada.

As mulheres não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já o homem foi socorrido por populares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O duplo homicídio é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal (IML). As vítimas não haviam sido identificadas até o final da manhã desta quinta. As polícias não apontaram as circunstância nas quais os disparos ocorreram. Também não há, até o momento, indícios de autoria ou motivação.