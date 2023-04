Duas mulheres são mortas em um intervalo de 3 horas na Bahia 

Duas mulheres foram assassinadas na noite deste sexta-feira (28) na Bahia. Ambas foram vítimas de tiros num intervalo de três horas. O primeiro caso aconteceu em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Já o segundo, em Feira de Santana, a 115h km da capital. Uma das mortes foi registrada como feminicídio.

O primeiro crime aconteceu por volta das 20h, dentro de um bar, que também funciona como restaurante, localizado próximo à Escola Joana Angélica, no bairro do Ficam, em Camaçari. Maiara Santos da Silva, de 18 anos, trabalhava no estabelecimento, quando foi surpreendida pelo assassino.

De acordo com testemunhas, havia pouca movimentação no bar e o som do local não estava alto. Minutos antes dos disparos, Maiara conversava com uma amiga, quando um homem desceu de um carro, caminhou até ela e disparou cinco vezes. Após os tiros, o criminoso correu de volta para o carro e fugiu. No veículo havia outros dois homens.

Antes de morrer, Maiara teria tido que os tiros foram efetuados por um ex-namorado (Reprodução)

Ainda de acordo com as testemunhas, Maiara mesmo caída, disse o nome do suposto autor dos disparos. O homem seria um ex-namorado. Até agora não há informações sobre o motivo do crime. Maiara chegou a ser socorrida ao Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas não resistiu.

Em nota, a Polícia Civil disse que o caso é apurado pela 18a DT/Camaçari. Até o momento ninguém foi preso.

Feira de Sanatana

Por volta das 23h desta sexta, Silvana Stephanie Oliveira dos Santos, 21, foi assassinada na Rua Goiás, bairro Queimadinha, em Feira de Santana. Ela teve perfurações na cabeça, braço esquerdo e pescoço. A vítima morava no bairro Fraternidade. Segundo testemunhas, Silvana estava com um grupo de amigas, quando um carro preto chegou e dele foram efetuados vários disparos. Ela morreu no local.

A Guia para Exame Médico Legal, documento usado durante o levantamento cadavérico da Polícia Civil, consta que Silvana foi vítima de “feminicídio consumado”, sem mais detalhes do ocorrido. A guia foi assinada pelo delegado plantonista Alisson Ferreira de Carvalho.

Já a morte de Silvana foi registrada como "feminicídio consumado" (Reprodução)

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana deve ficar responsável pela investigação da morte de Silvana. Até o momento não há informações sobre a prisão do suspeito. A família da vítima deve ser ouvida nesta segunda-feira.