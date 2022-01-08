Duas pessoas ainda estão desaparecidas após enchentes na Bahia

Duas pessoas seguem desaparecidas após as enchentes que atingiram mais de 160 municípios no sul da Bahia. No total, 26 pessoas morreram e 520 ficaram feridas. Segundo a Defesa Civil do estado, o número total de atingidos chega a 850.424 pessoas. Até a tarde deste sábado (8) 26.607 estão desabrigados e 61.516 desalojados.
As informações foram atualizadas pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) com base em informações recebidas das prefeituras.
Os números correspondem às ocorrências registradas em 176 municípios afetados. Desse total, 165 estão com decreto de situação de emergência. O último decretado foi o município de Caraíbas.
As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Ubaitaba (1) e Belo Campo (1).
Municípios com decreto de situação de emergência:
1.AIQUARA
2.ALCOBAÇA
3.AMARGOSA
4.AMÉLIA RODRIGUES
5.ANAGÉ
6.ANDARAÍ
7.ANGICAL
8.APUAREMA
9.ARATACA
10.AURELINO LEAL
11.BAIXA GRANDE
12.BARRA DO CHOÇA
13.BARRA DO MENDES
14.BARRA DO ROCHA
15.BARRO ALTO
16.BELMONTE
17.BELO CAMPO
18.BOA NOVA
19.BOA VISTA DO TUPIM
20.BOM JESUS DA SERRA
21.BREJÕES
22.BREJOLÂNDIA
23.BRUMADO
24.BUERAREMA
25.CAATIBA
26.CACHOEIRA
27.CAETANOS
28.CAMACAN
29.CAMAMU
30.CANAVIEIRAS
31.CÂNDIDO SALES
32.CARAÍBAS
33.CARAVELAS
34.CARINHANHA
35.CATURAMA
36.COARACI
37.COCOS
38.CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
39.CONDEÚBA
40.CORDEIROS
41.COTEGIPE
42.CRAVOLÂNDIA
43.CRISTÓPOLIS
44.DÁRIO MEIRA
45.DOM BÁSILIO
46.ENCRUZILHADA
47.ENTRE RIOS
48.EUNÁPOLIS
49.FEIRA DE SANTANA
50.FIRMINO ALVES
51.FLORESTA AZUL
52.GANDÚ
53.GONGOGI
54.GUARATINGA
55.IAÇU
56.IBICARAI
57.IBICOARA
58.IBICUÍ
59.IBIPEBA
60.IBIRAPITANGA
61.IBIRAPUÃ
62.IBIRATAIA
63.IBITIARA
64.IGRAPIUNA
65.IGUAÍ
66.ILHÉUS
67.IPIAÚ
68.IRAJUBA
69.IRAMAIA
70.ITABELA
71.ITABERABA
72.ITABUNA
73.ITACARÉ
74.ITAETÉ
75.ITAGI
76.ITAGIMIRIM
77.ITAJU DO COLÔNIA
78.ITAJUÍPE
79.ITAMARAJU
80.ITAMARI
81.ITAMBÉ
82.ITANHÉM
83.ITAPÉ
84.ITAPEBI
85.ITAPETINGA
86.ITAPITANGA
87.ITAQUARA
88.ITARANTIM
89.ITORORÓ
90.ITUBERÁ
91.JAGUAQUARA
92.JEQUIÉ
93.JIQUIRIÇÁ
94.JITAÚNA
95.JUCURUÇU
96.JUSSARI
97.JUSSIAPE
98.LAFAIETE COUTINHO
99.LAGOA REAL
100.LAJE
101.LAJEDÃO
102.LENÇÓIS
103.LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
104.MACARANI
105.MACAÚBAS
106.MANOEL VITORINO
107.MARAGOGIPE
108.MARCIONÍLIO DE SOUZA
109.MASCOTE
110.MEDEIROS NETO
111.MILAGRES
112.MIRANTE
113.MUCUGÊ
114.MUCURI
115.MUNDO NOVO
116.MUTUÍPE
117.NAZARÉ
118.NILO PEÇANHA
119.NOVA CANAÃ
120.NOVA ITARANA
121.NOVA VIÇOSA
122.NOVO HORIZONTE
123.PALMAS DE MONTE ALTO
124.PARAMIRIM
125.PARATINGA
126.PAU BRASIL
127.PIRAÍ DO NORTE
128.PIRIPÁ
129.PLANALTO
130.POÇÕES
131.PORTO SEGURO
132.POTIRAGUÁ
133.PRADO
134.PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
135.PRESIDENTE TANCREDO NEVES
136.RIACHO DE SANTANA
137.RIBEIRA DO POMBAL
138.RIBEIRÃO DO LARGO
139.RIO DE CONTAS
140.RIO DO PIRES
141.RUY BARBOSA
142.SANTA CRUZ CABRÁLIA
143.SANTA CRUZ DA VITÓRIA
144.SANTA INÊS
145.SANTA MARIA DA VITÓRIA
146.SANTANA
147.SANTANÓPOLIS
148.SÃO FÉLIX
149.SÃO FÉLIX DO CORIBE
150.SERRA DOURADA
151.TABOCAS DO BREJO VELHO
152.TANHAÇU
153.TAPEROÁ
154.TEIXEIRA DE FREITAS
155.TEOLÂNDIA
156.TREMEDAL
157.UBAÍRA
158.UBAITABA
159.UBATÃ
160.URUÇUCA
161.VALENÇA
162.VEREDA
163.VITÓRIA DA CONQUISTA
164.WANDERLEY
165.WENCESLAU GUIMARÃES