Um carro capotou na Avenida ACM, no elevado do BRT, por volta do meio-dia desta sexta-feira (10). O acidente aconteceu próximo à estação Hiper. De acordo com a TV Bahia, um motorista e um passageiro ficaram feridos.

Segundo a Transalvador, quando os agentes de trânsito chegaram no local, não encontraram o condutor ou o passageiro. O veículo foi retirado da via por volta das 13h30.

No momento, ainda há reflexo no trânsito, que está intenso desde o final da Av. Paralela, no sentido Centro.