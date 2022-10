Duas pessoas ficam feridas em acidente de helicóptero perto do Aeroporto de Congonhas

Um helicóptero fez um pouso forçado na Área de Lazer Água Espraiada, no distrito Campo Belo, na zona sul da cidade de São Paulo, a cerca de 3 quilômetros do Aeroporto de Congonhas, na manhã desta quarta-feira, 19. O acidente ocorreu por volta das 10h53, segundo o Corpo de Bombeiros. Informações iniciais apontam que dois homens estavam na aeronave e ficaram ferido, sendo encaminhadas para o Hospital das Clínicas (HC). Imagens mostram o aparelho bastante danificado.



De acordo com a corporação, o piloto tem 41 anos e sofreu um traumatismo craniano. Ele foi encaminhado para o hospital pelo helicóptero Águia 23, da Polícia Militar. O outro ferido é um homem adulto de 37 anos, que sofreu fraturas nos membros inferiores e superiores. Ele foi levado ao hospital por uma ambulância do Samu. Não há informações ainda se era parte da tripulação ou um passageiro.



Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, ocorreu um princípio de incêndio após o acidente. O fogo foi contido por pessoas que estavam nas imediações.



A ocorrência ocorreu nas proximidades da Avenida Pedro Bueno e do Parque do Chuvisco. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o helicóptero caiu ao lado de quadras esportivas e próximo a uma localidade conhecida como Rocinha Paulistana.