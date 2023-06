Duas pessoas morrem após acidente na BR-367, ao sul da Bahia

Duas pessoas morreram após uma batida entre duas caminhonetes na BR-367, entre Eunápolis e Porto Seguro, no sul da Bahia, durante a noite de domingo (11). As vítimas, identificadas como Valdick e Carmelito, ficaram presas às ferragens.

Segundo informações obtidas pela TV Bahia, um dos veículos passava por perto da fazenda Bonequinha, no distrito de Vera Cruz, com sentido a Eunápolis, quando o outro invadiu a pista e o atingiu.

Além de Valdick e Carmelito, estava na caminhonete atingida uma mulher não identificada. Ela foi socorrida, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde.

O 6º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) foi acionado, para retirar os corpos das vítimas das ferragens. Em seguida, eles foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro. Não há informações sobre sepultamento.

Ainda de acordo com a TV Bahia, o motorista do veículo responsável pela colisão permaneceu no local do acidente, para prestar esclarecimentos e aguardar a remoção do veículo.