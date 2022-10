Duas pessoas morrem baleadas durante ação policial em Salvador; criança fica ferida

A Polícia Civil investiga as mortes de Catimile dos Santos Bomfim, de 37 anos, e de um homem, ainda sem identificação formal, vítimas de disparos de arma de fogo na localidade do Brongo, no bairro de Brotas, em Salvador, durante uma ação policial na noite de sexta-feira (30).

Segundo informações preliminares, houve uma troca de tiros no local entre uma equipe da Polícia Militar e grupos armados. O filho da mulher, uma criança de 5 anos, ficou ferido e foi socorrido para uma unidade de saúde pelos policiais.

A equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e acionou o Departamento de Polícia Técnica, cujos laudos ajudarão na obtenção de informações a respeito das circunstâncias da ação.

A Polícia Militar também foi procurada, mas ainda não se manifestou até o momento desta publicação.