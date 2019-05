Duas pessoas morrem em acidente entre Santa Teresinha e Itatim, na Bahia

Duas pessoas morreram num choque entre dois carros, na BA-493 neste sábado (11), entre as cidades de Santa Teresinha e Itatim, a cerca de 200 quilômetros de Salvador.

As vítimas, que são da cidade de Castro Alves, ainda não foram identificadas. Uma delas morreu no local e a outra foi levada ao Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu por volta das 23h, próximo ao cruzamento da linha férrea.

Os dois ocupantes do segundo veículo foram transferidos para o Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus. O estado de saúde do motorista era grave e a mulher que estava na carona seguiu para realização de exames médicos e passa bem. As informações são do site bahia10.com.br.