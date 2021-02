Duas pessoas morrem em acidente na BR-101; vítima ficou presa nas ferragens

Uma pessoa morreu depois de um acidente na BR-101, próximo ao Posto Capebi, município de Esplanada, na manhã deste sábado (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava presa às ferragens do veículo.

Uma equipe de busca e salvamento do 19º Grupamento de Bombeiros Militar (Alagoinhas) foi encaminhada ao local para retirar a vítima. Ao chegarem no local, contudo, os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já tinham constatado o óbito da vítima.

Os bombeiros usaram técnicas de desencarceramento apropriada para a retirada. Outra pessoa que também morreu no acidente, mas não ficou presa nas ferragens, já tinha sido acompanhada pelo Samu. Não foram divulgadas informações sobre as vítimas, nem detalhes sobre o que teria motivado o acidente.

O Departamento de Policia Técnica (DPT) foi acionado para os demais procedimentos. Em nota, Corpo de Bombeiros Militar da Bahia ressaltou pede que os motoristas mantenham a atenção redobrada em rodovias, respeitem o limite de velocidade e utilizem o cinto de segurança.