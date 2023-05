Duas pessoas são baleadas próximo a igreja em Itapuã

Duas pessoas foram baleadas na Praça Dorival Caymmi, em Itapuã. O crime aconteceu na tarde dessa quarta-feira (10).

Segundo a Polícia Civil, a vítima é um homem de 31 anos. Testemunhas contaram à polícia que o crime aconteceu próximo aos quiosques, na região da igreja. Um homem chegou atirando na vítima.

O caso será apurado pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), que também acompanhará a situação de uma segunda pessoa, que também teria sido baleada.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 15ª CIPM receberam a informação de que dois homens haviam dado entrada na UPA Hélio Machado, em Itapuã, após serem baleados.

Esse é o segundo crime no bairro em menos de uma semana. Na última segunda-feira (8), dois homens foram mortos a tiros e um casal foi baleado na Rua da Mangueira. Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas foi identificada como Bruno de Jesus Silva, 30 anos. Ele era egresso do sistema prisional e tinha envolvimento com tráfico de drogas. O outro homem ainda não foi formalmente identificado.