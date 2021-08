Duas pessoas são mortas e duas baleadas em menos de 24h na Liberdade

Duas pessoas morreram e outras duas foram baleadas entre a madrugada e a noite do domingo (8), no bairro da Liberdade. Até agora, não há informações se os casos têm algum tipo de relação. Os crimes estão sendo apurados pela Polícia Civil e ainda não há autoria e motivação.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada por volta das 4h, para atender um chamado na Rua do Pero Vaz, local onde foi localizado um corpo de um homem. Segundo a Polícia Civil, trata-se de Márcio Santos Nascimento Júnior, 26 anos. “O homem foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo na frente de uma casa de prostituição”, diz nota.

A polícia diz que o proprietário e o segurança do estabelecimento foram intimados para prestar esclarecimentos. O crime é apurado pela 3ªDH/BTS.

Já à noite de domingo, por volta das 20h, uma outra equipe da PM foi acionada para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo em localidades diferentes. Na Rua Sete de Abril, os policiais socorreram um homem.

Mais adiante, na Rua Coronel Tupy Caldas, conhecida como Estica, os mesmos policiais encontraram uma mulher baleada na perna. Ela tinha sido deixada no local por um homem de moto. De acordo com testemunhas, um partido alto já havia terminado e as pessoas ainda bebiam na rua quando a moto passou perseguida por um Renault Sandero prata com quatro homens que efetuaram vários disparos. “Na hora todo mundo correu”, contou um morador.

Num determinado ponto da rua, o homem da moto parou para a mulher descer da garupa e continuou a fugir. "O alvo era ele, o cara da moto, porque os homens que estavam no Sandero continuaram atrás dele, mesmo vendo a moça com tiro perna. Se quisessem ela, teriam feito. Ela estava desesperada. A gente acalmava ela. Eu mesmo rasguei a minha camisa e amarrei o local do tiro. Não demorou e polícia chegou para socorrê-la”, contou um outro morador.

Os dois feridos foram socorridos ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo. Não há informações sobre o estado de saúde deles. A reportagem ainda não tem um posicionamento da Polícia Civil sobre estes casos.

Minutos depois, policiais militares foram acionados para atender uma denúncia de corpo encontrado na Rua Tenente Mário Alves, por volta das 21h30. De acordo com a Polícia Civil, a vítima era Alisson Sales dos Santos, 25. O caso é apurado pela 3ª DH/BTS.

Sobre o policiamento no bairro da Liberdade, a PM informou que é realizado de forma ostensiva e preventiva em regime de 24h. “A unidade opera o policiamento através de rondas policiais e abordagens em toda região. O trabalho é intensificado com guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp BTS, do Pelotão”, diz nota.