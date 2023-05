Duas toneladas de salmão e outros pescados são apreendidos em Conquista

Duas toneladas de pescados foram apreendidas, nestaa segunda-feira (29), por policiais da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap) em conjunto com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Os alimentos estavam sendo comercializados sem as devidas notas fiscais, em um estabelecimento especializado na área, próximo a Av. Juracy Magalhães.

A apreensão ocorreu no momento em que um caminhão descarregava no local uma grande quantidade de pescados, no meio de outra carga ‘camuflada’. Segundo a polícia, o esquema está sendo investigado e pode ter lesado o erário público em milhões, com a burla ao fisco.

“O dono da mercadoria já foi identificado pela Polícia Civil e segundo as investigações o autor estava fornecendo e abastecendo, mediante a sonegação de imposto, vários restaurantes em Vitória da Conquista”, explicou a titular da Dececap, delegada Márcia Pereira.

O motorista do caminhão foi conduzido para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Conquista, onde foi interrogado e relatou o transporte da mercadoria, que era transportada de forma irregular. Um inquérito policial foi instaurado na delegacia especializada para apurar o crime.