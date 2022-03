Duda Beat lança Te Amo lá Fora em Salvador

A cantora e compositora pernambucana Duda Beat está de volta à estrada e chega a Salvador neste domingo (20), com o show de seu último álbum, Te Amo Lá Fora, lançado ano passado, e que trazia uma artista um pouco mais introspectiva e dark. No trabalho, ela reafirma seu título de Rainha da Sofrência, com um álbum dançante, que passa pelo pop, pelo pagode, coco, house e piseiro. O evento, que começa às 17h, no Trapiche Barnabé, conta com apresentação do DJ Telefunksoul.

"Estou em um momento muito otimista da minha carreira, com a campanha de vacinação avançando no Brasil e a retomada dos ensaios com a minha banda completa me sinto mais do que pronta para mostrar ao Brasil e ao mundo a potência do meu último álbum", destaca Duda sobre o álbum que sucedeu Sinto Muito, seu trabalho de estreia.

No mês passado ela lançou a inédita Dar uma Deitchada, que ganhou clipe pela O2 Filmes, com direção de Gabriel Dietrich. 100% autoral, a canção revela duas versões de Duda Beat. “Sempre escutei dos meus amigos que sou uma melhor amiga, estou pronta para sair e dançar até cansar, como também posso ser uma ótima companhia para simplesmente “Deitchar” e assistir a uma série a noite toda.”, brinca a artista, dizendo que a música foi inspirada em si própria e em suas vivências.



Dar uma Deitchada, assim como outros sucessos da Duda, estão assegurados no repertório da noite. O single pauta o momento vivido por si mesma e por muitas outras pessoas que se sentem animadas e ao mesmo tempo cansadas. Neste mesmo clima de novidade, Telefunksoul apresenta Mixtape Bahia Bass 2, que chegou a todas as plataformas trazendo releituras do DJ que celebrou em janeiro seus 30 anos de carreira.









SERVIÇO:

Shows de Duda Beat e Telefunksoul

Quando: 20 março (domingo)

Onde: Trapiche Barnabé

Hora: 17h

Vendas: Sympla, R$ 100,00