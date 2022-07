Duda Beat traz sua sofrência pop para Salvador

“Me sinto mais do que pronta para mostrar ao Brasil e ao mundo a potência do meu último álbum!”. Foi assim que Duda Beat anunciou o lançamento da sua nova turnê Duda Beat On Tour, que chega, 13 de agosto, à capital baiana com apresentação única na Conha Acústica do Teatro Castro Alves. “O que mais amo fazer é estar nos palcos, cantando junto com meus fãs, entendendo quais são as músicas preferidas deles e sentindo todo esse amor que eles têm pelas minhas canções”, declarou.

Duda Beat On Tour estreou no fim do ano passado e, ao contrário do show anterior, que foi sendo construído na estrada, nesse novo projeto tudo foi muito bem amarrado, desde o começo, e pode ser percebido da escolha das músicas à concepção visual. A estética da cantora se baseia em uma narrativa dark e sombria, impressa nos clipes de Meu Pisêro e Nem Um Pouquinho, e tudo isso é transportado para o palco.

O setlist do espetáculo conta ainda com músicas do disco Te Amo Lá Fora, clássicos repaginados do álbum Sinto Muito e feats aclamados da cantora, dos mais antigos aos mais recentes.





SERVIÇO - Duda Beat On Tour | 13 agosto (sábado), às 19h, na Concha Acústica do TCA | Ingressos: R$ 120/ R$ 60, pista, e R$ 200/ R$ 100, camarote, à venda na bilheteria do teatro e no Sympla